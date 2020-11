Cinema Palazzo: scontri a Roma tra manifestanti e polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scontri a Roma tra le forze dell'ordine e i manifestanti scesi in piazza per protestare contro lo sgombero del Cinema Palazzo, avvenuto questa mattina nel quartiere San Lorenzo di Roma. In particolare, le migliaia di persone, nel tentativo di raggiungere piazza dei Sanniti, sono arrivati, nei pressi di via dei Volsci, davanti un cordono degli agenti di polizia, che presidiavano il corteo in tenuta antisommossa: al lancio di fumogeni sono partite alcune cariche di alleggerimento da parte dei poliziotti, che hanno disperso i manifestanti. Sul posto sono arrivate anche alcune ambulanze. "Il corteo determinato, ma pacifico è appena stato caricato senza motivo. Persone a volto scoperto, caricate da uno spiegamento senza senso di forze dell’ordine che hanno così concluso la loro giornata di gloria - si legge sulla pagina Facebook del nuovo Cinema Palazzo -. Ci sono 3 fermi e qualche ferito, chiediamo che vengano rilasciati subito. Nessuno sarà lasciato indietro, questa lunga giornata termina lasciandoci in bocca un sapore amaro e un po' di dolore. Siamo però determinati e convinti che un’idea di città differente è possibile e che tutto insieme, come oggi, possiamo costruirla".(Rer)