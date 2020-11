Usa: grazia a Flynn, per i Dem Trump ha abusato del suo potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Donald Trump ha abusato del potere della grazia per premiare i suoi amici e alleati politici, e proteggere coloro che mentono per coprirlo". A dirlo sono i deputati democratici Adam Schiff e Jerrold Nadler, presidenti rispettivamente del Comitato di intelligence e del Comitato giudiziario della Camera, commentando la decisione di Trump di concedere il "perdono completo" all'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn. "Flynn ha mentito all'Fbi sulle sue comunicazioni con i russi, che hanno minato la politica estera degli Stati Uniti dopo che sono state imposte sanzioni alla Russia per aver interferito nelle nostre elezioni. E Flynn si è dichiarato colpevole di queste bugie, due volte", hanno spiegato i due deputati. "Questo perdono è immeritato, senza principi, e un'altra macchia sull'eredità del presidente Trump che sta rapidamente diminuendo". (Nys)