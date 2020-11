Elezioni Usa: giudice blocca certificazione dei risultati in Pennsylvania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giudice della Pennsylvania, Patricia McCullough, ha bloccato ieri, 25 novembre, la certificazione dell’esito delle elezioni del 3 novembre scorso in quello Stato Usa, in attesa di una udienza in merito alle presunte irregolarità nel voto in calendario il prossimo 27 novembre. La giudice ha inoltre ordinato alle autorità statali di non assumere alcun passo o iniziativa che vada in direzione della certificazione del voto. McCullough dovrà esprimersi in merito a una causa intentata da legislatori e candidati repubblicani contro il Commonwealth della Pennsylvania, il governatore democratico di quello Stato, Tom Wolf, il segretario di Stato Kathy Boockvar e l’assemblea generale della Pennsylvania. I querelanti affermano che la Legge 77, che prima delle elezioni ha consentito il ricorso al voto postale su larga scala, sia anticostituzionale. (Nys)