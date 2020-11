Usa: coronavirus, anche il sindaco di Denver ha violato le sue stesse direttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Denver, Michael Hancock, è l’ultimo di una serie di amministratori locali e governatori Usa a finire al centro delle polemiche per aver violato le direttive e le ordinanze di distanziamento sociale imposte ai suoi concittadini per contenere la propagazione del coronavirus. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”. Hancock, esponente del partito democratico, si è scusato pubblicamente ieri, 25 novembre, per essersi concesso una vacanza nel Mississippi durante le festività del Giorno del Ringraziamento, nonostante avesse sollecitato i suoi concittadini a rimanere chiusi in casa e non incontrare i parenti in occasione di quell’importante festività statunitense. In una nota, Hancock ammette di aver varato una ordinanza che sollecita a “rimanere in casa ed evitare viaggi non necessari”. Hancock aveva anche annunciato pubblicamente che la sua famiglia avrebbe cancellato il suo usuale pranzo del Ringraziamento. Il sindaco ha giustificato il viaggio nel Mississippi affermando che sua figlia ha trovato lavoro in quello Stato. (segue) (Nys)