Covid: domani Boccia convoca Regioni ed Enti locali su nuovo dpcm

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha convocato Regioni, Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e Unione delle province italiane (Upi) per domani, alle 16, sulle misure da inserire nel prossimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) per contrastare la diffusione del coronavirus. In collegamento ci saranno anche il ministro della Salute Roberto Speranza, il commissario straordinario all'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri ed il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. (Rin)