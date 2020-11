Violenza donne: Conte, dati dimostrano che è fenomeno difficile da estirpare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricordato che "un anno fa il Codice rosso è entrato in vigore con l'obiettivo di garantire alle donne, che trovano il coraggio di denunciare, la certezza di essere ascoltate in tempi rapidi. Eppure, per quanto questo Codice continui a dare i suoi frutti - ha proseguito il premier - dobbiamo essere consapevoli che non può bastare una legge, non possono bastare le nuove norme perché il processo è lungo, coinvolge processi culturali che richiedono tempo". Intervenendo all'iniziativa, a palazzo Chigi, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il capo dell'esecutivo ha, poi, osservato: "Abbiamo voluto ospitare qui una cerimonia in ricordo delle purtroppo tante, tantissime donne vittime di violenza. Volevamo dare anche noi un segnale concreto. Dalla mezzanotte di ieri abbiamo deciso di illuminare di rosso la facciata di palazzo Chigi proprio in ricordo di tutte le donne vittime di violenza, sopraffazione, che spesso si consumano nelle mura domestiche attraverso il gesto di una mano che dovrebbe essere amica. Purtroppo, durante il periodo pandemico le violenze contro le donne sono cresciute di numero e intensità, il lockdown ha aggravato le violenze tra le mura domestiche. I dati sul femminicidio - ha concluso Conte - continuano a dimostrare che questo fenomeno è davvero difficile da combattere, da estirpare". (Rin)