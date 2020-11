Violenza donne: Conte, figli Manduca saranno risarciti, Stato si assume sue responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sottolineato che "c'è una storia di ordinaria ingiustizia. Molti di voi ricorderanno Marianna Manduca, una donna assassinata nel 2007 a Palagonia da suo marito. Ha lasciato - ha continuato il premier - tre figli minorenni che hanno intrapreso un calvario giudiziario. I figli si sono ritrovati nell'incresciosa situazione di dover restituire una somma che era già stata riconosciuta a titolo di risarcimento del danno". Intervenendo all'iniziativa a palazzo Chigi, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il capo dell'esecutivo ha aggiunto: "Adesso dobbiamo porre fine a questa vicenda giudiziaria, dobbiamo evitare che si completi il quarto grado di giustizia: lo dico a Carmelo, Stefano, e Salvatore. Lo Stato finalmente può sottoscrivere un accordo transattivo che potrà riconoscere una cospicua somma per tutti e tre, a titolo di danno non patrimoniale". Per Conte, "lo Stato deve avere il coraggio di riconoscere i propri errori e trarne le conseguenze, assumendosene tutte le responsabilità. Riconoscere i propri errori, anche da parte dello Stato - ha concluso il presidente del Consiglio -, significa contribuire con gesti concreti a tutelare la dignità di una donna vittima di violenza, che non deve provare vergogna e non deve più sentirsi sola". (Rin)