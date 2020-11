Decreto Calabria: Occhiuto (FI), via libera a nostro emendamento per assunzioni in sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Occhiuto, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, segnala il "via libera a nuove assunzioni nelle strutture sanitarie calabresi per reclutare nuovi medici, infermieri, operatori socio-sanitari, anche da impiegare nei pronto soccorso. La commissione Affari sociali della Camera - continua il parlamentare in una nota - ha approvato un mio emendamento riformulato al decreto Calabria. Avevamo chiesto di inserire esplicitamente la possibilità di assumere a tempo indeterminato, ma questo è comunque un grande risultato per la Calabria". Secondo l'esponente di FI, "il prossimo commissario avrà l'immediata possibilità di procedere a queste nuove assunzioni: una buona notizia - conclude Occhiuto - per la nostra terra in questo momento complicato". (Com)