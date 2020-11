L'amministrazione Trump proroga il termine di vendita di TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scadenza per ByteDance di cedere la sua popolare applicazione di condivisione video TikTok è stata posticipata di una settimana al 4 dicembre, ha detto mercoledì il Dipartimento del Tesoro Usa. La scadenza è stata fissata per venerdì dopo una precedente proroga di 15 giorni. E' stata ritardata di nuovo, come ha detto un portavoce del Tesoro in una dichiarazione del Comitato per gli Investimenti Esteri negli Stati Uniti (Cfius), che ha esaminato una "presentazione rivista" ricevuta di recente. Il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo in agosto, chiedendo che la ByteDance, di proprietà di Pechino, vendesse l'app ad una società statunitense o che la app fosse bandita, sostenendo che TikTok rappresentasse una minaccia per la sicurezza nazionale. (Nys)