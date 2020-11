Violenza donne: Carfagna (FI), su Manduca Conte ha fatto solo suo dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, afferma che "stasera il presidente del Consiglio ha fatto il suo dovere: ha reso finalmente giustizia e ha chiesto perdono agli orfani di Marianna Manduca, la donna che per 12 volte aveva inutilmente chiesto aiuto a Forze dell’ordine e magistratura, prima di essere uccisa dall’ex marito. Secondo quanto detto da Giuseppe Conte", prosegue la parlamentare in una nota, "l’Avvocatura dello Stato rinuncerà dunque a chiedere agli orfani di restituire il risarcimento per l’omicidio della madre, riconoscendo così che lo Stato ha lasciato che Marianna fosse assassinata. Ho seguito e condiviso la lunga battaglia di Carmelo, Stefano, Salvatore e della loro straordinaria famiglia, stasera li stringo tutti in un abbraccio". (Com)