Usa: il messaggio Biden per il Ringraziamento, siamo in guerra contro il virus non l'uno con l'altro

- Joe Biden ha lanciato il suo messaggio pacificatore agli Stati Uniti in occasione della Festa del Ringraziamento. "Dobbiamo ricordare che siamo in guerra con il virus, non l'uno contro l'altro", ha detto l'ex vicepresidente parlando dal Delaware. "Per coloro che hanno perso una persona cara, so che questo periodo dell'anno può essere particolarmente difficile. Credetemi, lo so. Ricordo il primo Ringraziamento e una sedia vuota, il silenzio. Ti toglie il respiro", ha detto Biden, facendo riferimento a suo figlio Beau, scomparso nel 2015. "So quanto sia difficile rinunciare alle tradizioni familiari". Ma è così importante. Il nostro Paese è nel bel mezzo di un drammatico picco di casi. Ora abbiamo una media di 160 mila nuovi casi al giorno. Nessuno si sorprenderà se arriveremo a 200 mila casi in un solo giorno". Biden ha poi aggiunto: "Nella nostra politica non parliamo molto di amore. L'arena politica è troppo rumorosa, troppo rabbiosa, troppo accesa. Amare il prossimo come noi stessi è un atto radicale. Ed è quello che siamo chiamati a fare. Dobbiamo provarci".(Nys)