Germania: Covid, blocco limitato prorogato al 20 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vigore in Germania dal 2 al 30 novembre per contenere la diffusione del coronavirus, il blocco parziale è stato prorogato al 20 dicembre, con le restrizioni inasprite e prolungate almeno fino all'inizio di gennaio. È quanto deciso durante la videoconferenza tenuta oggi tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e i primi ministri dei Laender. Come riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, nel corso della conferenza stampa al termine dei colloqui, Merkel ha dichiarato che, anche grazie al “lockdown light”, la crescita esponenziale dei contagi è stata interrotta. Tuttavia, la situazione attuale non consente la revoca delle chiusure e delle limitazioni introdotte il 2 novembre. Al contrario, ha evidenziato Merkel, è necessario “un ulteriore sforzo” nella lotta contro la Sars-Cov2. Pertanto, i contatti verranno limitati a un massimo di cinque persone di due nuclei abitativi. I minori di 14 anni saranno esclusi dal conteggio. Durante le feste di Natale, dal 27 dicembre al primo gennaio, potranno incontrarsi fino a dieci persone, senza limitazioni per i nuclei abitativi e nuovamente con esclusione dal totale dei bambini di età inferiore ai 14 anni. (segue) (Geb)