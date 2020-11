Cinema Palazzo: attivisti, bene Raggi, fiduciosi in tavolo istituzionale per soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca Virginia Raggi si dice disponibile all'apertura di un tavolo istituzionale per trovare una soluzione a quanto si è venuto a creare con lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo di questa mattina. È quanto si legge sulla pagina Facebook del nuovo Cinema Palazzo. "Dopo quanto successo oggi accogliamo positivamente il comunicato che riporta le parole della sindaca Raggi, seppur in ritardo rispetto a quanto accaduto questa mattina - si legge ancora nel post -. Siamo fiduciosi che l’apertura immediata di un tavolo di trattativa che coinvolga le istituzioni tutte possa aiutare a tenere in vita l’esperienza del nuovo Cinema Palazzo. Quello che è successo alle prime luci dell’alba in piazza dei Sanniti, è un atto di una violenza inaudita che colpisce un quartiere intero e la città tutta. Ci diciamo perciò disponibili ad incontrare la sindaca Raggi e a partecipare a un tavolo che tenga conto di quanto portato avanti in questi nove anni da cittadini, associazioni, artisti e comitati all’interno nuovo Cinema Palazzo e miri a preservarne l’esperienza". Gli attivisti del Cinema Palazzo chiedono, inoltre, che "l’apertura di questo tavolo avvenga nei prossimi giorni per evitare che le parole della sindaca si perdano nel turbinio di una campagna elettorale che inizia sotto i peggiori auspici. Attendiamo vostre, per il bene di San Lorenzo e di Roma. Attendiamo vostre, perchè noi saremo qui, a vigilare su uno spazio fondamentale per la città". (Rer)