- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha twittato di aver "concesso il perdono completo" all'ex consigliere per la sicurezza nazionale, Michael Flynn. "È per me un grande onore annunciare che il generale Michael T. Flynn ha ottenuto la grazia totale. Congratulazioni a @GenFlynn e alla sua meravigliosa famiglia, so che ora passerete un Ringraziamento davvero fantastico!", ha scritto Trump. (Nys)