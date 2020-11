Germania: Covid, blocco limitato prorogato al 20 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai datori di lavoro sarà chiesto di permettere ogni tipo possibile di home office o di chiudere le attività per ferie durante le festività natalizie. Il governo federale e gli esecutivi dei Laender hanno concordato che le restrizioni dovranno essere attuate “a discrezione fino all'inizio di gennaio” prossimo. Per Merkel, il “lockdown light” ha portato a “un successo soltanto parziale” nell'azione di contrasto alla Sars-Cov2, “di cui non si può essere soddisfatti”. Per sostenere i settori più colpiti dal blocco limitato, a dicembre lo Stato erogherà ulteriori aiuti ponte, analoghi ai sussidi stanziati a novembre. Sulla questione, il governo federale sta negoziando con la Commissione europea. Per quanto riguarda la scuola, l'eventuale alternanza tra lezioni in classe e didattica a distanza verrà decisa in base al numero dei contagi. Dalla seconda media, sarà obbligatorio indossare la machera di protezione in classe. La soglia critica per attuare restrizioni più severe viene innalzata da 50 a 200 nuove infezioni su 100 mila abitanti in una settimana. (Geb)