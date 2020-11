Usa: per il governatore di New York servono più risorse per la distribuzione del vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha chiesto al governo federale di fornire maggiori finanziamenti per la distribuzione del vaccino anti-Covid, dicendo che gli Stati sono "al verde". Lo riporta l'emittente "Cnbc". "Washington non ha mai approvato i finanziamenti statali e locali", ha detto Cuomo ai giornalisti durante una conferenza stampa. "Essi stimano che il costo per gli Stati di distribuire un vaccino... 8 miliardi di dollari". Finora il governo ha fornito 200 milioni di dollari". Cuomo si incontrerà stasera con il team di consulenza sul coronavirus del Presidente eletto Joe Biden per discutere di ciò di cui gli Stati hanno bisogno per distribuire un vaccino. (Nys)