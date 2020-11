Kosovo: Parlamento non approva risoluzione Vetevendosje contro governo su persone scomparse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento Vetevendosje ha chiesto le dimissioni del vice primo ministro Driton Selmanaj per le sue osservazioni sulle persone scomparse in Parlamento la scorsa settimana. Il deputato del movimento Liburn Aliu ha detto oggi in una conferenza stampa che i commenti di Selmanaj sono "inaccettabili" e dimostrano una mancanza di rispetto per le vittime e le loro famiglie. "La questione delle persone scomparse costituisce un pilastro dell'identità del Kosovo. I cittadini sono giustamente offesi e feriti da queste posizioni che arrivano in un momento in cui sono in corso i negoziati con la Serbia e (il presidente serbo Aleksandar) Vucic", ha detto Aliu. Allo stesso tempo, il gruppo parlamentare Vetevendosje ha anche annunciato che non permetterà lo svolgimento di alcuna sessione plenaria dell'Assemblea in cui sarà presente Selmanaj. (segue) (Alt)