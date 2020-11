Kosovo: presidente ad interim Osmani, ingiusta esclusione del Paese dal Consiglio d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' veramente ingiusto che il Kosovo non sia ancora un Paese membro del Consiglio d'Europa. E' quanto affermato dalla presidente ad interim kosovara, Vjosa Osmani, nel suo intervento ad una conferenza per sancire il 70mo anniversario della Convenzione europea sui diritti umani (Cedu). Osmani ha osservato che questo documento rappresenta "lo strumento più importante" nella protezione dei diritti umani in Europa ed è un peccato che al Kosovo non venga permesso di essere parte del Consiglio d'Europa. "Questa stessa è una violazione dei diritti umani e una negazione del diritto di accesso alla giustizia per i cittadini del Kosovo", ha dichiarato la presidente kosovara.(Kop)