Russia-Bielorussia: ambasciatore a Minsk Mezentsev, opposizione non potrà coinvolgere Mosca (2)

- Nelle settimane scorse, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha definito "assolutamente ingiustificato e sbagliato" il fatto che la leadership della Bielorussia "cerchi di usare la Nato come pretesto per reprimere il proprio popolo". Stoltenberg a parlato alla conferenza di Riga, organizzata congiuntamente dall'Organizzazione transatlantica lettone (Lato), dal ministero della Difesa e dal ministero degli Affari esteri della Lettonia. Stoltenberg ha sottolineato l'impegno della Nato nella regione baltica e ha sottolineato "l'importante contributo" della Lettonia alla difesa collettiva, in Afghanistan e in Kosovo. Inoltre, "la Lettonia è l'esempio degli investimenti nella difesa, spendendo il 2 per cento del Pil in difesa", ha continuato aggiungendo che la Lettonia ospita il gruppo tattico a guida canadese della Nato e ad Adazi le truppe di dieci alleati servono al fianco delle forze lettoni. (segue) (Rum)