Kosovo: stampa locale, strada attorno a Decani sarà limitata a traffico locale

- La strada che passerà vicino al monastero serbo ortodosso di Decani per collegare l'area del Kosovo occidentale alla località di Plava, in Montenegro, sarà utilizzata solo per il traffico locale. Gli spostamenti dall'area di Decani al Montenegro saranno resi possibili invece tramite uno svincolo che porterà all'asse stradale internazionale vero e proprio. E' quanto riferisce il quotidiano kosovaro "Koha", spiegando che sarebbero questi i termini dell'accordo mediato dall'ambasciata italiana a Pristina e dalla missione Kfor per superare lo stallo sul tema che si era creato a causa delle divergenze tra le esigenze della comunità locale e quelle della comunità serbo ortodossa del monastero di Decani che gode di uno status speciale.(Kop)