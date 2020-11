Kosovo: presidente ad interim Osmani, pronta a cancellare nomina console a Praga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente kosovara ad interim Vjosa Osmani ha precisato che non è stata lei a decretare la nomina di Flakron Shala, il figlio del parlamentare Haxhi Shala, come console generale del Kosovo a Praga. Osmani, scrivendo su Facebook dopo le polemiche suscitate dalla nomina, ha affermato che la scelta di Shala è stata approvata dal suo predecessore Hashim Thaci. Secondo la stampa locale, la nomina di Shala a console generale a Praga sarebbe avvenuta come "ricompensa" per il sostegno da parte di suo padre alla nascita del governo guidato da Avdullah Hoti nel voto di fiducia in parlamento dello scorso giugno. Osmani ha parlato della nomina come di "una violazione di ogni pratica diplomatica e consolare dei Paesi democratici". "Per questo il relativo decreto sarà cancellato", ha aggiunto la presidente ad interim.(Kop)