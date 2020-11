Governo: domani riunione Conte-capi delegazione su nuovo dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, si svolgerà domani, intorno all'ora di pranzo, a palazzo Chigi, l'incontro tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ed i capi delegazione dei partiti al governo sulle misure, in vista anche del periodo natalizio, da inserire nel prossimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) per contrastare la diffusione del Covid-19. La riunione era stata ipotizzata, in un primo momento, per questa sera alle 19. (Rin)