Roma 2021: assessore Città movimento, "Bertolaso proposta e volto nuovo, daje così"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricapitolando, Berlusconi Meloni e Salvini è da due anni che ripetono 'per Roma serve un volto nuovo, un manager, un profilo di alto spessore'. E poi ritirano fuori dal cilindro il vecchio candidato a sindaco di Salvini Meloni e Berlusconi nel 2016: il manager di elevatissimo spessore Guido Bertolaso. Ecco le loro proposte e i volti nuovi. Era veramente difficile, ma alla fine ce l’hanno fatta anche stavolta. Daje così". Lo scrive, in un post su Facebook, Pietro Calabrese, assessore capitolino alla Città in movimento. (Rer)