Maradona: presidente argentino Fernandez offre la "Casa Rosada" per i funerali

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha messo a disposizione il palazzo della presidenza, la storica "Casa Rosada", per i funerali di Diego Armando Maradona. Lo affermano fonti stampa dall'Argentina. Tra le possibili location vi sono anche anche lo stadio del Boca Junior, la mitica "Bombonera", o quello dell'Argentinos Junior che porta il suo nome e dove il campione argentino debuttò in prima divisione nel 1976. Per il contesto della pandemia del nuovo coronavirus non è chiaro se verrà consentita una celebrazione di massa in occasione dei funerali. L'unico precedente di un funerale di stato nella "Casa Rosada" di una figura dello sport risale al 1995, quando si celebrarono le esequie del cinque volte campione del mondo di Formula 1, Juan Manuel Fangio. (segue) (Abu)