Maradona: Ferrara (M5s), gli sia dedicato stadio Napoli, non lo dimenticheremo mai

- Il senatore del Movimento cinque stelle Gianluca Ferrara, appresa la notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona, dichiara sulla sua pagina Facebook che "un modo per onorare ciò che ha rappresentato per Napoli, e non solo, è cambiare il nome da stadio San Paolo a stadio Diego Armando Maradona. Noi l'abbiamo amato per le sue prodezze - continua il capogruppo del M5s nella commissione Affari esteri-Emigrazione di palazzo Madama -, per la sua capacità di rappresentare una rivalsa per Napoli e, per questo, non lo dimenticheremo mai. Credo che anche San Paolo sarebbe d'accordo. Sono convinto che pure le autorità competenti lo saranno e si adopereranno per questo". Ferrara è stato eletto nelle fila del Movimento in Toscana, ma è originario di Portici, nel napoletano, ed è da sempre tifoso del Napoli. Proprio per questo, conclude il senatore, "Maradona rimarrà per sempre nei cuori di chi ha ama il calcio. Buon viaggio campione!". (Rin)