© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il calcio spettacolo toccò livelli irraggiungibili con te in campo e fece sognare Napoli e l'Italia intera. Come quando il mondo si fermava a guardare le tue acrobazie, ci fermiamo adesso mentre vai via. Addio Maradona, non ti dimenticheremo mai!". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato Paola Taverna, del Movimento cinque stelle. (Rin)