Cinema Palazzo: flash mob di protesta oggi in via Ausoni, attivisti leggono libri a terra - Foto 3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il flash mob inscenato questa mattina da alcuni ragazzi in via degli Ausoni a Roma per protestare contro lo sgombero del nuovo Cinema Palazzo, lo stabile occupato nel quartiere San Lorenzo di Roma. Nell'edificio, oltre al cinema, trova posto anche un'aula studio per studenti e un giardino. Per portare avanti simbolicamente la vocazione culturale dello spazio, gli attivisti si sono radunati in piazza e in segno di protesta hanno portato in strada alcune piante di ulivo e dei libri che hanno letto seduti in cerchio per terra. (Rer)