Aspi: M5s, Laghi a presidenza holding Edizione clamorosa anomalia, non si alteri trattativa

- I senatori del Movimento cinque stelle in commissione Lavori pubblici e Trasporti di palazzo Madama sostengono che "l'indicazione di Enrico Laghi alla presidenza della holding Edizione, cassaforte storica della famiglia Benetton, rappresenta una clamorosa anomalia. Soprattutto in questi giorni cruciali per la trattativa che riguarda Autostrade per l'Italia". I parlamentari proseguono in una nota: "Abbiamo evidenze che il manager in questione fino all'altroieri era tra i consulenti di Cassa depositi e prestiti proprio in merito alla delicata questione Autostrade. Ritrovarlo ora a capo dell'impero finanziario dei Benetton, quanto meno ci lascia perplessi: non vorremmo che questa scelta vada ad alterare in alcun modo la trattativa che vede Cdp protagonista". Gli esponenti del M5s concludono: "I Benetton non solo non devono avere alcun ruolo nel futuro della gestione delle nostre autostrade, ma vanno accompagnati alla porta senza ombre né regalie".(Com)