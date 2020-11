Spettacolo: Franceschini, forte impegno del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ha dichiarato oggi all'insediamento del tavolo permanente per lo spettacolo dal vivo, il cinema e l'audiovisivo: "Mi piacerebbe che il vostro lavoro fosse finalizzato in due direzioni: la prima, la più urgente, è continuare a identificare le misure d'emergenza necessarie per attraversare la crisi, sia sul versante delle istituzioni che su quello del lavoro. Inoltre, dobbiamo ragionare sul dopo. Abbiamo in discussione la nuova legge sullo spettacolo dal vivo - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -, così come la destinazione delle nuove risorse previste dalla legge di Bilancio: i 240 milioni in più per il Fondo cinema, che consentono di rendere permanete l'innalzamento al 40 per cento dell'aliquota del Tax credit, e i 50 milioni in più per il Fus (Fondo unico spettacolo), che dovranno essere indirizzate ad allargare il perimetro del sostegno statale a quelle realtà che non ne hanno mai goduto". Franceschini ha, poi, osservato: "Abbiamo attraversato sia la prima che la seconda fase dell'emergenza con una mole di lavoro enorme e decine di decreti approvati, grazie all'impegno del ministero e grazie alla collaborazione delle tante organizzazioni e associazioni oggi riunite in questo tavolo permanente. In quanto vostro rappresentante in seno al governo, ho cercato il più possibile di spiegare che sia il turismo che la cultura e lo spettacolo sono stati colpiti in modo durissimo non solo nel momento delle chiusure, ma anche in quello delle riaperture". (segue) (Rin)