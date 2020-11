Spettacolo: Franceschini, forte impegno del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro, "la quantità di risorse economiche arrivate sia con gli aiuti di carattere generale che con quelli particolari è significativa, sia in rapporto a quanto avvenuto in altri Paesi che rispetto ad altri settori. Ora che la crisi si allunga, bisogna fare di più. Se le misure di emergenza perdurano, bisogna prolungare gli aiuti e a questo stiamo lavorando nel nuovo decreto Ristori. Dentro questo schema - ha aggiunto il titolare del Mibact - ci siamo da un lato preoccupati innanzitutto dei lavoratori, nonché delle imprese e delle associazioni coinvolte. Ciò ha permesso si constatare quanti lavoratori di questo settore non abbiano un inquadramento chiaro e definito. Oltre ai lavoratori dipendenti che hanno avuto accesso alla cassa integrazione, per la prima volta nella storia, quelli che hanno fatto domanda per le indennità speciali sono circa 80 mila. E così ci si è potuto render conto della dimensione effettiva di questo fenomeno. Anche per questo - ha concluso Franceschini - sarà importante la legge per lo spettacolo, per provare a rendere stabili maggiori tutele per i lavoratori". (Rin)