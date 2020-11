Roma: Pelonzi-Baglio (Pd), ennesima variazione bilancio nata da errori programmazione e fondi non utilizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta capitolina ancora una volta arriva in affanno all'ennesima proposta di variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Entro il 30 novembre è fissato il termine ultimo per l'adozione da parte dell'Assemblea Capitolina di una manovra di spesa di oltre 110 milioni di euro". Così in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e la consigliera dem Valeria Baglio. "Nel pacchetto - spiegano - ci sono i ristori per le categorie più colpite dall'emergenza sanitaria, i fondi per Ama e contributi necessari per i servizi scolastici. E' del tutto evidente, ancora una volta, che gli spostamenti di risorse così rilevanti alla vigilia dello scadere dell'attività finanziaria del comune, mostrano in tutta evidenza grossolani errori di valutazione sulla programmazione prevista. A pochi giorni dalla scadenza dei termini l'overshooting dei conti capitolini ammonta ad oltre 100 milioni di euro. Soldi non spesi e non impegnati. A fare le spese di questa allegra programmazione sono soprattutto i servizi e i cittadini, molti dei quali in attesa dei sostegni economici che la giunta Raggi non è riuscita ad erogare".(Com)