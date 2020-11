Lavoro: Fd'I, approvata mozione a favore dei dipendenti di Roma metropolitane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità la nostra mozione urgente a favore dei lavoratori di Roma etropolitane a rischio di non percepire lo stipendio". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. "A suo tempo - aggiungono - ci siamo battuti contro la liquidazione di questa società strategica per la realizzazione delle Metropolitane e l'azione di risanamento annunciata dalla Giunta Raggi non si è assolutamente vista al punto da giungere all'attuale situazione anche per contenziosi irrisolti. La mozione è un segnale chiaro di solidarietà ed auspichiamo che siamo al più presto portati avanti dalla Giunta e gli adempimenti necessari per garantire il pagamento dello stipendio dei lavoratori ed evitare nuove situazioni di questo tipo". (Com)