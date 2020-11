Maradona: Giacomoni (FI), lo ricorderemo con ammirazione ma anche con profonda compassione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, sottolinea che "se n'è andato anche Diego Armando Maradona. Il 2020 un anno horribilis. Un vero anno bisestile - continua il parlamentare sui social -. Maradona ha segnato un'epoca con il suo talento, incantò il mondo col suo 'Pibe de oro' e, personalmente, lo ritengo il più grande di tutti i tempi". L'esponente di FI ricorda "come fosse oggi il goal che fece con la mano contro l'Inghilterra nel 1986. Avevo 19 anni, avevo appena fatto la maturità e l'Argentina eliminò l'Inghilterra con quel gol, poi vinse il Mondiale battendo il Belgio in semifinale e la Germania in finale. Quando penso ad un predestinato, a un fuoriclasse mi viene in mente lui. Constato, però, quanto sia stata difficile la sua vita fuori dal campo, sempre al limite, anzi spesso oltre e questo mi riempie di tristezza. Su Maradona grandezza sportivo, ma fragilità dell'uomo. Lo ricorderemo con ammirazione - conclude Giacomoni - ma anche con profonda compassione". (Rin)