Roma: Bernaudo, io sindaco? Al Black friday abbatterei pagamento multe

- "Il Black friday è arrivato? Come sindaco di Roma – oggi la città con le tasse locali più alte d'Italia - indirei il Black friday delle multe. Pagarle tutte, ma al 20per cento e via alla rottamazione finale di tutte le cartelle esattoriali comunali". Lo dichiara Andrea Bernaudo, candidato sindaco di Liberisti Italiani. "Spesso le multe per infrazioni stradali - prosegue Bernaudo - sono il risultato della mancanza di parcheggi, di malfunzionamento dei trasporti, di uffici pubblici in centro, dove è impossibile arrivare. Sarebbe giusto allora, in tempi di pandemia, ristorare per davvero i cittadini romani, tra i più vessati d'Italia".(Com)