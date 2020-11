Cinema Palazzo: in migliaia al corteo contro sgombero, "facciamo sentire nostra voce"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nuovo Cinema Palazzo resiste", è lo striscione in testa al corteo promosso dagli attivisti, che partito da via Tiburtina, all'altezza di via degli Ausoni, sta sfilando per le vie del quartiere San Lorenzo per protestare contro lo sgombero dello stabile, avvenuto questa mattina in piazza dei Sanniti. Tra bandiere e striscioni, che colorano il corteo, ad animare la manifestazione anche la musica, i cori e gli slogan intonati dai dimostranti come: "Siamo tutti antifascisti", "Odio la Raggi, odio il Pd" e "Chiediamo diritti ci danno polizia". In migliaia sono scesi in piazza per "resistere" e protestare contro lo sgombero di oggi: "ci vediamo accomunati allo sgombero di Forza Nuova, questo non è possibile ed è vergognoso", attaccano gli attivisti. (segue) (Rer)