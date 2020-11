Cinema Palazzo: in migliaia al corteo contro sgombero, "facciamo sentire nostra voce" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una protesta iniziata già da questa mattina, quando i manifestanti si sono seduti a terra, in via degli Ausoni, e hanno letto libri per portare avanti simbolicamente la vocazione culturale dello spazio. "Facciamo sentire la nostra voce. Per quasi 10 anni il nuovo Cinema Palazzo ha offerto spazi culturali e di aggregazione gratuiti a tutta la popolazione dove la proprietà voleva che si installasse un casinò, migliaia di persone hanno portato spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche - ribadiscono gli attivisti del Cinema Palazzo -. Dove era programmato un luogo di tristezza e povertà, sono sbocciati solidarietà e bellezza. Dall'inizio della crisi pandemica, il nuovo Cinema Palazzo è stato punto di riferimento per le fasce più deboli del territorio, dagli studenti che hanno perso ogni spazio dove studiare ai comitati che hanno organizzato le raccolte di generi di prima necessità. Parallelamente la Regione Lazio aveva intrapreso un percorso che avrebbe portato all'acquisizione della struttura come luogo di cultura e aggregazione, finalmente pubblico, finalmente restituito alla città in maniera stabile e duratura. Hanno prevalso le ragioni del privato, che tramite pressioni e relazioni personali, è riuscito a produrre lo sgombero di oggi", concludono gli attivisti. (segue) (Rer)