Cinema Palazzo: in migliaia al corteo contro sgombero, "facciamo sentire nostra voce" (3)

- "Studenti e studentesse per ogni sgombero 1000 occupazioni", recita un altro striscione. I dimostranti, durante il corteo, hanno occupato simbolicamente e temporaneamente uno stabile abbandonato in via dei peligni. "Questo è uno stabile pubblico abbandonato - spiegano gli attivisti -. C'è amianto sul tetto e più volte abbiamo segnalato il pericolo alle istituzioni, le stesse che oggi parlano di legalità ma che non hanno fatto nulla per questo che si trova a pochi metri da una scuola". Subito dopo i manifestanti hanno ripreso la marcia per le vie del quartiere. Al corteo stanno partecipando anche movimenti per il diritto all'abitare, delegazioni di studenti, cittadini del quartiere. (Rer)