Covid: comune Viterbo, buoni spesa a famiglie in difficoltà, online l'avviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Viterbo "eroga buoni spesa alle famiglie in difficoltà economica a seguito dell'emergenza Covid-19, online l'avviso pubblico. A fornire tutti i dettagli sono stati, questa mattina, il sindaco Giovanni Maria Arena e l'assessore ai servizi sociali e alle politiche per la famiglia Antonella Sberna". "Destinatari degli interventi sono le famiglie residenti nel comune di Viterbo, costituite da uno o più componenti, con un reddito Isee ordinario inferiore o uguale a 12.000,00 euro. Nello specifico - si legge in una nota - per i nuclei familiari che risulteranno ammessi al beneficio, verrà erogato un contributo calcolato con la seguente modalità: fino a 2 persone euro 100,00, da 3 a 5 persone euro 200, oltre 5 persone euro 300". "In questo delicato momento, in cui le difficoltà economiche, in molti casi già gravi, si sono ulteriormente acutizzate per molte famiglie - ha spiegato il sindaco Arena - abbiamo voluto garantire un sollievo, un sostegno attraverso dei buoni spesa. Questa volta, diversamente da quanto accaduto la scorsa primavera, abbiamo avuto modo e tempo per programmare e stanziare risorse proprie del Comune, pari a 200mila euro. Un segnale di grande attenzione verso tutte quelle famiglie che stanno vivendo ormai da troppi mesi una situazione di precarietà, con difficoltà anche per far fronte alla spesa di tutti i giorni". (segue) (Com)