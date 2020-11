Difesa: Guerini, "Irini e Sea Guardian importanti per stabilità Mediterraneo e pace in Libia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa ha confermato alla collega spagnola l’impegno italiano per il 2021 nelle missioni internazionali: “l’Italia manterrà inalterato l’impegno nelle missioni internazionali, rinnovando e rinforzando dove necessario il suo contributo. Proseguirà la partecipazione alle principali missioni dell’Unione Europea ed, in particolare, all’operazione Irini che, ricercando una sempre maggiore cooperazione con l’operazione Nato Sea Guardian, ritengo possa giocare un ruolo importante per la stabilità del Mediterraneo e nel processo di pace e stabilizzazione della Libia”, ha dichiarato Guerini. Questo passaggio del ministro italiano sembra rafforzare quella complementarità tra difesa Ue-Nato di cui tanto si parla al livello strategico. “Nel 2021 - ha continuato Guerini - incrementeremo il nostro contributo ad Unifil (la missione Onu in Libano) con la partecipazione di una nostra unità navale alla Maritime Task Force, e intendiamo riproporre la nostra presenza navale nel Golfo di Guinea”. (segue) (Com)