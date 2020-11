Difesa: Guerini, "Irini e Sea Guardian importanti per stabilità Mediterraneo e pace in Libia" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’impegno comune nelle principali missioni Nato Guerini ha confermato la presenza italiana in Iraq e Afghanistan: “per l’Italia la lotta al terrorismo rimane una priorità. Continueremo ad essere presenti in Iraq, siamo fermamente convinti che la Coalizione per la lotta al Daesh debba continuare a svolgere i suoi compiti senza flessione e con rinnovata determinazione” ha dichiarato. Completando la panoramica del comune impegno nell’ambito dell’Alleanza, Guerini ha evidenziato alla collega spagnola l’importanza per l’Italia di un approccio più strutturato al Fianco Sud della NATO: “colgo l’occasione per ringraziare la Spagna per il supporto allo Hub for the South, fondamentale per far crescere le competenze dell’Alleanza in questo dominio”. Nell’ambito della cooperazione industriale la Spagna costituisce un partner strategico per l’Italia, in ragione della comune appartenenza alla Nato e alla condivisa visione della dimensione Europea della Difesa, anche nell’ottica di intensificare in maniera complementare la cooperazione in materia di Difesa e Sicurezza con l’Alleanza Atlantica, Guerini ha voluto esprimere alla collega spagnola piena soddisfazione per il successo dell’iniziativa congiunta, insieme a Germania e Francia, per lo sviluppo di una visione politico-strategica condivisa (Pesco-4) funzionale al rafforzamento della base tecnologica e Industriale della Difesa europea: “nell’attuale scenario, la nostra iniziativa può accrescere la resilienza dell’Europa e favorirne il rilancio economico” ha infatti dichiarato. (Com)