Imprese: a Eni il premio speciale Oscar di Bilancio per la Dichiarazione non finanziaria (2)

- Francesco Gattei, Chief financial officer di Eni, ha commentato: "È un riconoscimento importante, che premia una dimensione chiave del nostro percorso di transizione, cioè la trasparenza, il dettaglio e la descrizione del pieno valore delle azioni che stiamo realizzando. L’energia è l’elemento essenziale dello sviluppo umano in tutte le sue forme: educativo, economico, di sicurezza, di libertà e di eguaglianza. Abbiamo davanti a noi una sfida complessa legata alla crescita del fabbisogno energetico e a un rapido processo di abbattimento delle emissioni di carbonio. Raccontare questa sfida rappresentando correttamente la reale articolazione delle problematiche - ha continuato Gattei -, è per noi un elemento essenziale di gestione e di confronto con tutti i nostri stakeholders. Per questo il traguardo raggiunto oggi rappresenta un ulteriore stimolo nella realizzazione del nostro irreversibile percorso di trasformazione verso un futuro di energia sempre più sostenibile". (Com)