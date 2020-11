Maradona: De Vito (M5s), ci lasci tutti increduli, senza parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci lasci tutti increduli, senza parole perché una leggenda non può andarsene via così. Ci hai fatto sognare regalando momenti di grande emozione ai tifosi, ma facendo innamorare del calcio anche quanti non lo seguivano con assiduità. Con te se ne va uno dei più grandi campioni di sempre. Un fuoriclasse. Il più forte di tutti. Ti piange Napoli e l'Italia intera. Che la terra ti sia lieve. Ciao, Armando". Così in una nota il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito. (Com)