Croazia: ministro Esteri Radman in videoconferenza con gli ambasciatori degli Stati Ue

- Il ministro degli Esteri della Croazia, Gordan Grlic Radman, ha avuto oggi un colloquio online con gli ambasciatori a Zagabria degli Stati membri dell'Unione europea. Secondo una nota del ministero croato, alla videoconferenza ha preso parte anche il capo della rappresentanza della Commissione europea a Zagabria. Il ministro ha elogiato l'attività della presidenza tedesca di turno dell'Unione a contrasto delle condizioni create dalla pandemia di Covid-19, nonché gli sforzi per armonizzare le posizioni in merito al quadro finanziario pluriennale e allo strumento Next Generation Eu. Grlic Radman ha poi osservato, a proposito della situazione pandemica, che l'arrivo del vaccino dà motivi di ottimismo. Per quanto riguarda la cooperazione transatlantica, il ministro ha sottolineato che tale cooperazione è fondamentale per la promozione della sicurezza, della stabilità e della pace a livello mondiale e deve essere basata sul partenariato, sulla responsabilità condivisa e sulla solidarietà. Il ministro ha inoltre chiesto il rafforzamento del sistema multilaterale esistente, sottolineando che l'Ue definisce da decenni dei precisi standard nei settori dello Stato di diritto, dei diritti umani, dello sviluppo sostenibile, della tutela ambientale e della promozione di un ordine internazionale basato sul diritto internazionale. (segue) (Seb)