Maradona: Fico, Napoli ti sarà sempre grata per anni indimenticabili

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, commenta la scomparsa in Argentina di Diego Armando Maradona, a 60 anni appena compiuti, per un arresto cardiocircolatorio. "La prima volta che andai allo stadio San Paolo fu insieme a mio padre per vedere Napoli-Juventus - afferma la terza carica dello Stato su Facebook -. Ero nei distinti. In porta c’era Tacconi. Pioveva a tratti e il campo era un po’ fangoso. Il risultato non si sbloccava e si era sempre sullo zero a zero". Fico aggiunge: "Ad un certo punto c’è un fallo nell’area della Juventus e l’arbitro fischia punizione a due in area. Maradona dice al suo compagno toccami la palla. Lo stadio è avvolto da un silenzio tombale, segnare da lì, è non solo praticamente impossibile, ma contrario alle leggi della fisica. Una palla da quella posizione non può mai entrare in porta. L’arbitro fischia, piccolo passaggio, Maradona tira, la palla sale e poi scende come un fulmine dritta nel sette. Lo stadio esplode e io vengo travolto dai mille abbracci dei distinti". Il presidente dell'Assemblea di Montecitorio, poi, prosegue: "L’impossibile non esiste. Questo è Diego Armando Maradona. Napoli ti sarà sempre grata per quegli anni indimenticabili, scolpiti nei cuori di tutti noi. Ciao Diego! Oggi sei definitivamente e a pieno titolo nella storia". (Rin)