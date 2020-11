Violenza donne: Azzolina, scuola arma gentile per contrastare fenomeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un concorso di idee per le scuole, perché il contrasto alla violenza contro le donne parte anche e soprattutto dalle aule dove si formano i cittadini di oggi e di domani. L'iniziativa è stata lanciata questa mattina al ministero dell'Istruzione, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, dalla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, e dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. All'evento - riferisce una nota del dicastero dell'Istruzione - hanno partecipato anche il procuratore aggiunto della procura della Repubblica di Latina, Carlo La Speranza, e il presidente dell'Associazione First social life, Giacinto Palladino. In collegamento, erano invece presenti due istituti scolastici che hanno già realizzato progetti didattici sulla violenza contro le donne: il Liceo statale 'Pitagora - Benedetto Croce' di Torre Annunziata (Napoli) e l'Istituto comprensivo 'Frezzotti - Corradini' di Latina che è anche capofila di una rete di scuole impegnate nel contrasto ad ogni tipo di violenza. (segue) (Com)