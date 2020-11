Violenza donne: Azzolina, scuola arma gentile per contrastare fenomeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su questi temi non possiamo abbassare la guardia - ha detto la ministra Lucia Azzolina -. Per contrastare la violenza sulle donne serve fare gioco di squadra, bisogna restare uniti, compatti. La violenza sulle donne è un tema che riguarda tutti, ogni offesa a una donna è un'offesa alla Costituzione e ai principi di civiltà. E la scuola è lo strumento più importante per vincere questa battaglia. Usiamo la cultura come arma gentile per invertire la tendenza di questi fenomeni. Usiamo la scuola per cambiare, per educare le nuove generazioni al rispetto. Non è una missione impossibile. È anche per questo - ha concluso la Ministra - che oggi lanciamo un concorso di idee per le studentesse e gli studenti, con l'intento di favorire il dialogo e di prevenire e contrastare i comportamenti violenti e l'indifferenza". (segue) (Com)