Violenza donne: Azzolina, scuola arma gentile per contrastare fenomeno (3)

- "Essere educati all'idea che nessuna forma di discriminazione e sopraffazione del genere femminile sia ammissibile è l'unico modo per formare i cittadini di domani - ha spiegato il ministro Bonafede -. Sotto questo profilo, il ruolo della scuola è indiscusso e sviluppare le proprie idee sul tema della violenza contro le donne e tradurle in modo creativo è uno stimolo ideale. Per questo abbiamo deciso di puntare sulla fantasia, affidandoci ai giovani e alla loro passione per sensibilizzare i loro coetanei, ma non solo, su temi tanto rilevanti". (segue) (Com)