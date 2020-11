Violenza donne: Azzolina, scuola arma gentile per contrastare fenomeno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il concorso 'Il nuovo Codice Rosso', promosso dal ministero dell'Istruzione e dal ministero della Giustizia, è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Prende il nome dalla legge 69/2019 (conosciuta appunto, anche come 'Codice Rosso') nata per rafforzare la tutela delle vittime di reati di violenza domestica e di genere. Gli studenti possono partecipare al concorso singolarmente o in gruppo, realizzando un elaborato multimediale: sono ammessi video, spot, cortometraggi, opere teatrali e musicali.