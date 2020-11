Violenza donne: Azzolina, scuola arma gentile per contrastare fenomeno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, alle scuole è stata anche inviata una circolare firmata dalla ministra Azzolina per invitarle, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa e nel rispetto delle disposizioni volte al contenimento e al contrasto del Covid-19, a promuovere iniziative specifiche nella settimana dal 23 al 27 novembre o ad aderire alle iniziative che verranno organizzate a livello locale per sensibilizzare le studentesse e gli studenti sul tema. (Com)