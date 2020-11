Milano: accoltella moglie e suocera, per gip deve restare in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deve restare in carcere Giuseppe Bianco, l'ex operaio 66enne accusato dell'omicidio della suocera 92enne e di quello tentato della moglie di 62 anni, entrambe accoltellate all'alba di domenica mattina nell'appartamento in cui i tre convivevano in zona Bovisa a Milano. Lo ha deciso il gip Alessandra Del Corvo che ha applicato la misura cautelare all'esito dell'interrogatorio di convalida celebrato martedì pomeriggio. Il pensionato, incensurato, era stato inizialmente arrestato dai Carabinieri, su disposizione del pm Cecilia Vassena, per duplice tentato omicidio perché le due donne al momento dell'emissione del provvedimento risultavano ancora vive, anche se ricoverate in gravi condizioni. Tuttavia, nella serata di lunedì la suocera è morta all'ospedale Niguarda a causa delle oltre 20 coltellate ricevute dal genero ed è stato quindi modificato il capo d'accusa. Restano ancora da chiarire i motivi del gesto: durante il primo interrogatorio con il pm, Bianco, rendendo una confessione piena, avrebbe spiegato genericamente di essere "schiacciato da problemi". (Rem)